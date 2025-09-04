Fireblocks launches stablecoin payments network

PANews reported on September 4th that, according to Fortune, Fireblocks announced the launch of the " Fireblocks Network for Payments, " enabling crypto and financial institutions to easily transfer multiple stablecoins. The network already has over 40 participants, including Bridge ( acquired by Stripe), Zerohash , Yellow Card , and Circle ( which went public in June ). Fireblocks processed $212 billion in stablecoin volume in July . The new network aims to streamline cross-border stablecoin exchange and transfers, improving efficiency and reducing the risk of errors.

