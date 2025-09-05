The post First-Ever Dogecoin ETF ($DOJE) Set to Launch Next Week? appeared first on Coinpedia Fintech News
The first-ever Dogecoin ETF may be hitting the market soon. REX-Osprey has filed for the REX-Osprey DOGE ETF ($DOJE), which would give investors direct exposure to the performance of Dogecoin ($DOGE), the original memecoin. The same firm recently launched $SSK, the first Solana + staking ETF, and is now expanding into meme assets. Bloomberg analyst reacted and said that the filing looks effective under the 40 Act, meaning $DOJE could launch as early as next week. Alongside Dogecoin, future ETFs linked to Trump, XRP, and Bonk could also be on the table.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.