The post First U.S. Memecoin ETF $DOJE to Launch Next Week appeared first on Coinpedia Fintech News
The first-ever U.S. memecoin ETF, $DOJE, is expected to launch next week, according to Bloomberg analyst Eric Balchunas. This marks a major milestone as the first ETF built around a meme-based cryptocurrency with no intended utility. The launch signals growing institutional interest in Dogecoin, with prices rallying ahead of the debut. This new fund offers retail investors a regulated way to invest in the popular memecoin.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.