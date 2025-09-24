Fitell Corporation, a listed company, purchased 46,144 SOL tokens for approximately $10 million.

PANews reported on September 24th that according to Globenewswire, Nasdaq-listed Fitell Corporation (FTEL) announced its initial purchase of 46,144 Sols for approximately $10 million, marking the company's first strategic acquisition under the previously announced Solana financial plan. This Sol acquisition follows the initial closing of the company's $100 million financing arrangement, and FTEL plans to use a significant portion of the net proceeds from the initial closing to make additional Sol acquisitions.
