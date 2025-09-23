Fitell Corporation secures $100 million in funding to support the launch of its Solana financial strategy

PANews reported on September 23rd that Fitell Corporation (NASDAQ: FTEL), a global provider of fitness equipment and wellness solutions, announced that it has secured up to $100 million in financing to support the launch of its Solana treasury, marking the first digital asset treasury based on Solana in Australia. Fitell has commenced dual listing on the Australian Securities Exchange (ASX). Following the initial launch of the Solana treasury, the company plans to change its name to "Solana Australia Corporation."
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.