Flow Traders is suspected to be a CRO market maker/financial service provider

PANews reported on August 26th that on-chain analyst @ai_9684xtpa has identified Flow Traders as a suspected CRO market maker/financial service provider. Over the past four months, 607 million CRO tokens (valued at $60.47 million) have been withdrawn from Crypto.com at an average price of $0.0996. Currently, 98.8% of these tokens have been transferred to BitGo's contract address.
