Former SEC Chairman Gensler Says He's "Proud" of Cryptocurrency Law Enforcement

PANews reported on September 20th that, according to Cointelegraph, former U.S. SEC Chairman Gary Gensler admitted in an interview on Wednesday that he has no regrets about his approach to cryptocurrency law enforcement during his four years at the agency. Gensler expressed "proud" of the correct decisions he made regarding the regulation of digital assets during his tenure at the SEC and reiterated his view that cryptocurrency is a "highly speculative, extremely risky asset." Speaking about enforcement actions against cryptocurrency companies, Gensler stated, "We have always worked hard to ensure investor protection. However, during this time, we have also encountered many fraudsters: look at Sam Bankman-Fried; he's not the only one."
