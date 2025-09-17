Forward Industries Announces $4 Billion ATM Equity Offering

PANews reported on September 17th that Forward Industries (NASDAQ: FORD) has filed an automatic registration statement with the US SEC, proposing an at-the-market offering of up to $4 billion in common stock. The company stated that the proceeds will be used for general corporate purposes, including strategic advancement of Solana (SOL), acquisition of income-generating assets, and other capital expenditures. Forward Industries recently completed the largest fundraising to date for its Solana digital asset vault, acquiring over 6.8 million SOL tokens . The ATM program will be marketed by Cantor Fitzgerald, with no escrow arrangements for the funds.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.