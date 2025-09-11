The post Forward Industries Raises $1.65B to Grow Solana Holdings appeared first on Coinpedia Fintech News
Forward Industries closed a $1.65 billion private placement to expand its Solana (SOL) treasury, marking one of the largest corporate Solana treasury raises to date. Led by Galaxy Digital, Jump Crypto, and Multicoin Capital, the funds will support the company’s new strategy to increase SOL holdings and participate actively in the Solana ecosystem. This bold move positions Forward Industries as a key institutional player in crypto asset management and blockchain innovation.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.