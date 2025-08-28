Four new wallets suspected to be linked to Bitmine received $125 million in ETH, currently holding over $260 million

PANews reported on August 28th that Onchain Lens monitoring revealed that four newly created wallets received 27,792 Ethereum (ETH), valued at approximately $124.88 million, from the crypto trading platform FalconX. These wallets are likely associated with Bitmine. Currently, these wallets hold a total of 58,215 ETH, valued at approximately $261.58 million.
Earlier yesterday, news broke that four wallets suspected to be related to Bitmine withdrew $140 million worth of ETH from FalconX in nearly 17 hours .
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.