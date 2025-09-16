Full list of Dogecoin ETFs: Filings, Dates, Deadlines, Updates, and More

The post Full list of Dogecoin ETFs: Filings, Dates, Deadlines, Updates, and More  appeared first on Coinpedia Fintech News

The US Securities and Exchange Commission (SEC) is currently reviewing more than 90 crypto ETF applications, including XRP, Bitcoin, Solana, Dogecoin, and more. The agency is expected to announce the first approval this week. 

List of Dogecoin ETFs Awaiting SEC Approval 

  1. Rex Shares Osprey DOGE ETF
  • Application filed in January 2025. Instead of using Form S-1 and 19b-4, the asset managers filed their Dogecoin ETF under a simpler process based on the Investment Company Act of 1940 (called the “40 Act”). 
  • This allows ETFs to launch faster because it only requires filing a prospectus. The ETF also becomes effective automatically after 75 days unless the SEC objects.
  • REX and Osprey was expected to start trading last week, but was ultimately pushed. Bloomberg analysts say the next deadline for approval is September 18, 2025. But the SEC has not confirmed it yet. 
  1. Bitwise Dogecoin spot ETF
  • Application filed in January 2025 via Form 19b-4 for a spot Dogecoin ETF with Coinbase Custody managing DOGE holdings and Bank of New York Mellon handling cash assets.
  • Later, it also applied for the Aptos ETF in March. It proposed to offer a spot DOGE ETF under commodity trust rules. 
  • The SEC acknowledged the application and delayed the decision, which was originally scheduled for June 15, 2025. Now, the deadline for the final decision is November 12, 2025. 
  1. Grayscale Investment DOGE ETF
  • Application filed in March 2025 via Form S-1. Later, it applied a second time on August 15, 2025, to convert their existing Grayscale DOGE Trust into a publicly traded spot ETF. 
  • The SEC publicly acknowledged the application and delayed the decision deadlines in November 2025. 
  1. 21Shares Dogecoin ETF
  • The company filed its registration statement on April 9, 2025, via Form S-1. It would allow investors to track the price of DOGE without having to purchase the cryptocurrency directly.
  • The SEC officially acknowledged the filing in mid-May 2025, marking the start of the review process for this ETF. The decision deadline is expected to be around October 2025 to January 9, 2026. 

The SEC initially extended the decision period to review public comments on proposed crypto ETFs before approving them. Now, if the agency approves it on Thursday, Rex Shares-Osprey will become the first to launch a DOGE ETF. 

FAQs

When will a Dogecoin ETF be approved?

The SEC could approve the first Dogecoin ETF as early as September 18, 2025. The REX Shares Osprey DOGE ETF is currently under review and may launch automatically if not objected to.

Which companies are applying for a Dogecoin ETF?

Major firms like REX Shares, Bitwise, Grayscale, and 21Shares have filed for a spot Dogecoin ETF. Each uses different regulatory strategies to seek approval from the SEC.

How does a Dogecoin ETF work?

A Dogecoin ETF lets investors gain exposure to DOGE’s price without buying the cryptocurrency directly. A custodian holds the assets, and shares track the value.

What is the difference between a 40 Act and S-1 ETF filing?

A “40 Act” filing (like REX’s) allows faster automatic approval after 75 days. An S-1 filing (like Grayscale’s) requires longer, individual SEC review and explicit approval.

Will a Dogecoin ETF increase the price of DOGE?

ETF approvals typically boost investor access and demand, which can positively impact the price of the underlying asset, as seen with Bitcoin and Ethereum ETFs.

Source: https://coinpedia.org/news/full-list-of-dogecoin-etfs-filings-dates-deadlines-updates-and-more/

