Gaat de Bitcoin koers dalen en dit belangrijke Fibonacci-niveau testen?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Bitcoin koers beweegt momenteel rond de $111.000. Sommige analisten volgen nu vooral het 38,2% Fibonacci niveau, dat eerder vaak als steun heeft gewerkt. Dit niveau ligt in de buurt van $102.000 en valt samen met eerdere steun in de markt. Gaat de Bitcoin koers dit niveau testen om vervolgens weer te stijgen? Bitcoin koers en vorige Fibonacci niveaus Fibonacci retracements worden gebruikt om mogelijke correcties en steunpunten in een trend te bepalen. Het 38,2% niveau is een veelgebruikte zone, omdat hier vaak kopers actief worden. In 2024 corrigeerde de Bitcoin koers eerst tot ongeveer $48.000 en later tot $76.000. Beide correcties vielen samen met het 38,2% Fibonacci niveau en leidden tot nieuwe koopmomenten. Dat patroon lijkt zich nu opnieuw te herhalen. De huidige steun rond $102.000 past binnen deze structuur. Historisch gezien zorgden dit soort correcties voor een uiteindelijke doorzetting van de opwaartse trend. Analisten zien daardoor dit niveau als technisch belangrijk, omdat het in meerdere cycli zijn rol heeft bewezen. In dit artikel bespreken we de munten die… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Marktdata bevestigen stabiele activiteit voor Bitcoin koers Naast de technische signalen geeft on-chain data extra inzicht. Uit cijfers blijkt dat er meer dan 811.000 actieve adressen per dag zijn. Dat laat zien dat het netwerk breed gebruikt blijft, ook tijdens correcties. Verder is er ruim $7,8 miljard vergrendeld in Bitcoin DeFi protocollen. Dit bedrag, bekend als Total Value Locked (TVL), geeft aan hoeveel kapitaal in gedecentraliseerde toepassingen rond Bitcoin vaststaat. De stabiliteit van deze waarde wijst op vertrouwen en continuïteit in het gebruik van DeFi. De marktkapitalisatie van Bitcoin ligt momenteel boven $2.200 miljard. Dat maakt het verreweg de grootste token in de markt. Ook de handelsvolumes blijven hoog, wat wijst op voldoende liquiditeit en deelname van zowel retail investeerders als grotere partijen zoals whales. Historische voorbeelden van steunzones De herhaling van steun bij Fibonacci niveaus valt vaker op in de geschiedenis van Bitcoin. Tijdens eerdere bull runs waren tijdelijke dalingen richting deze zones vaak signalen voor een volgende beweging binnen het kanaal omhoog. Volgens analyse van Titan of Crypto lagen de correcties in 2024 precies op deze niveaus. Daarna bracht de Bitcoin koers nieuwe all-time highs. Het huidige patroon lijkt sterk op die eerdere fases, waardoor veel analisten het 38,2% niveau nu opnieuw in de gaten houden. #Bitcoin Retracement Scenario If the pullback extends, the 38.2% Fibonacci retracement could be the next strong bounce zone for #BTC pic.twitter.com/jikcQehUi3 — Titan of Crypto (@Washigorira) September 6, 2025 BitBull wees erop dat het hertesten van steun tijdens een opwaartse trend niet negatief hoeft te zijn. Het bevestigt juist dat er kopers blijven instappen bij vaste niveaus. In april 2024 gebeurde dat ook, waarna de koers verder omhoog ging. Support retest during bull run is always a good thing.$BTC did that in April, before hitting a new ATH. The same has happened this time, and I don’t know why people are bearish. Until $BTC closes a 3D candle below $98K, the bull run will continue. pic.twitter.com/iu30UOPRjl — BitBull (@AkaBull_) September 6, 2025 Technisch beeld richting komende maanden Op de grafieken blijft Bitcoin zich bewegen binnen een stijgend kanaal. De bovenkant van dit kanaal ligt rond $124.000, wat overeenkomt met de all-time high. Zolang de koers boven de $102.000 blijft, is de structuur van hogere bodems intact. Dit ondersteunt de mogelijkheid dat de huidige correctie slechts een normale terugval binnen een grotere opwaartse trend is. Mocht dit steunpunt niet houden, dan zouden lagere niveaus getest kunnen worden. Toch ligt de nadruk op het feit dat het patroon van Fibonacci retracements tot nu toe telkens functioneerde als betrouwbare indicator. De belangrijkste aandachtspunten zijn duidelijk: het 38,2% Fibonacci niveau rond $102.000 en de all-time high bij $124.000. Het netwerkgebruik blijft hoog met meer dan 800.000 actieve adressen en een TVL van bijna $8 miljard. 