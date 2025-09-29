Gaat de Bitcoin koers richting $117.000 als de bulls de $112.000 weerstand breken?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Bitcoin prijs beweegt rond $109.000 en zit vast tussen twee duidelijke prijsniveaus. Aan de bovenkant ligt de weerstand rond $112.000, terwijl aan de onderkant de steun bij $107.000 belangrijk blijft. Een doorbraak boven of onder deze prijszones bepaalt de volgende koersbeweging. Voor welke richting zal de Bitcoin koers gaan? Bitcoin koers rond belangrijke weerstand Volgens crypto-analist Ted is de zone rond $112.000 opnieuw een punt waar de bulls moeite hebben om doorheen te breken. Hij zegt dat dit niveau de afgelopen weken meerdere keren als plafond heeft gefungeerd. Elke poging om hoger te komen loopt daar vast. Als de Bitcoin koers erin slaagt dit gebied overtuigend te doorbreken, dan kan dat volgens hem tot meer koopinteresse leiden. In dat geval kan de volgende weerstand rond $117.000 in beeld komen. Daarboven ligt nog steeds de all-time high bij ongeveer $123.000, een prijsniveau dat veel traders als belangrijk zien voor het langere termijn sentiment. $BTC is still hovering around the $109,000 level. I’m not expecting much activity over the weekend. If Bitcoin shows some volatility, $112K and $107K are 2 crucial levels. A reclaim of the $112,000 level will start an uptrend. A dump below $107,000 will start a bigger… pic.twitter.com/HY9yTdo65Z — Ted (@TedPillows) September 27, 2025 Ook Cas Abbé wijst op een opvallende ontwikkeling. Hij zegt dat het net-taker volume piekte, wat volgens hem vaak een signaal van verkoopuitputting is. Dat betekent dat de druk van de bears mogelijk afneemt. Volgens Abbé is er echter meer nodig. Alleen wanneer de spotmarkt genoeg koopdruk laat zien en de BTC koers boven $112.000 sluit, kan een nieuwe koersstijging echt kracht krijgen. Bitcoin net-taker volume has peaked. This is the first sign of capitulation as it shows sellers exhaustion. Now, $BTC needs some spot demand and a push above $112K for a bigger rally. pic.twitter.com/GmcBtYMim2 — Cas Abbé (@cas_abbe) September 27, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Gaat de Bitcoin koers richting $117.000 als de bulls de $112.000 weerstand breken? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); BTC steun rond $107.000 houdt markt stabiel Naast de weerstand aan de bovenkant wijst Ted ook op de steun rond $107.000. Dit niveau trok bij eerdere koersdalingen vaak de aandacht van de bulls, waardoor de markt stabiel bleef, zelfs toen de bears de koers omlaag probeerden te duwen. Wanneer de Bitcoin koers onder dit punt sluit, kan dat ruimte openen richting een lagere prijszone rond $101.000. Dat zal dan een duidelijk signaal van zwakte zijn en volgens Ted extra verkoopdruk veroorzaken. De bears krijgen dan tijdelijk de controle, omdat dit gebied door veel traders als de laatste verdedigingslinie wordt gezien voordat er grotere verliezen dreigen. Het smalle handelsbereik tussen $107.000 en $112.000 laat zien dat de bulls en bears momenteel in evenwicht zijn. Zolang de koers binnen deze bandbreedte blijft, verkeert de BTC markt zonder duidelijke richting in een fase van consolidatie. Huidige marktgegevens en Bitcoin beweging Rond het moment van schrijven lag de Bitcoin koers net onder $110.000. Het handelsvolume bedroeg ongeveer $27 miljard per dag. De prijs laat een verlies van ruim 5% zien in de afgelopen week. Deze getallen tonen een periode van afkoeling, waarbij geen grote verschuivingen plaatsvonden. De beperkte volatiliteit zorgde ervoor dat de Bitcoin koers in een smalle band bleef bewegen. Traders kijken vooral naar de zones rond $112.000 en $107.000, omdat daar de eerste duidelijke signalen van een trendverandering kunnen ontstaan. Vooruitblik voor de Bitcoin koers De Bitcoin markt bevindt zich op een kantelpunt. Als de Bitcoin koers boven $112.000 weet te klimmen, kan dat tot nieuwe koopdruk leiden en het pad vrijmaken richting $117.000 en later mogelijk opnieuw richting het all-time high. Aan de andere kant blijft de steun bij $107.000 doorslaggevend. Een neerwaartse doorbraak kan een grotere correctie richting $101.000 in gang zetten. Zolang de BTC koers tussen deze niveaus blijft bewegen, zal de Bitcoin markt in consolidatie blijven en bepalen de bulls en bears samen het evenwicht. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Gaat de Bitcoin koers richting $117.000 als de bulls de $112.000 weerstand breken? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Bitcoin prijs beweegt rond $109.000 en zit vast tussen twee duidelijke prijsniveaus. Aan de bovenkant ligt de weerstand rond $112.000, terwijl aan de onderkant de steun bij $107.000 belangrijk blijft. Een doorbraak boven of onder deze prijszones bepaalt de volgende koersbeweging. Voor welke richting zal de Bitcoin koers gaan? Bitcoin koers rond belangrijke weerstand Volgens crypto-analist Ted is de zone rond $112.000 opnieuw een punt waar de bulls moeite hebben om doorheen te breken. Hij zegt dat dit niveau de afgelopen weken meerdere keren als plafond heeft gefungeerd. Elke poging om hoger te komen loopt daar vast. Als de Bitcoin koers erin slaagt dit gebied overtuigend te doorbreken, dan kan dat volgens hem tot meer koopinteresse leiden. In dat geval kan de volgende weerstand rond $117.000 in beeld komen. Daarboven ligt nog steeds de all-time high bij ongeveer $123.000, een prijsniveau dat veel traders als belangrijk zien voor het langere termijn sentiment. $BTC is still hovering around the $109,000 level. I’m not expecting much activity over the weekend. If Bitcoin shows some volatility, $112K and $107K are 2 crucial levels. A reclaim of the $112,000 level will start an uptrend. A dump below $107,000 will start a bigger… pic.twitter.com/HY9yTdo65Z — Ted (@TedPillows) September 27, 2025 Ook Cas Abbé wijst op een opvallende ontwikkeling. Hij zegt dat het net-taker volume piekte, wat volgens hem vaak een signaal van verkoopuitputting is. Dat betekent dat de druk van de bears mogelijk afneemt. Volgens Abbé is er echter meer nodig. Alleen wanneer de spotmarkt genoeg koopdruk laat zien en de BTC koers boven $112.000 sluit, kan een nieuwe koersstijging echt kracht krijgen. Bitcoin net-taker volume has peaked. This is the first sign of capitulation as it shows sellers exhaustion. Now, $BTC needs some spot demand and a push above $112K for a bigger rally. pic.twitter.com/GmcBtYMim2 — Cas Abbé (@cas_abbe) September 27, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Gaat de Bitcoin koers richting $117.000 als de bulls de $112.000 weerstand breken? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); BTC steun rond $107.000 houdt markt stabiel Naast de weerstand aan de bovenkant wijst Ted ook op de steun rond $107.000. Dit niveau trok bij eerdere koersdalingen vaak de aandacht van de bulls, waardoor de markt stabiel bleef, zelfs toen de bears de koers omlaag probeerden te duwen. Wanneer de Bitcoin koers onder dit punt sluit, kan dat ruimte openen richting een lagere prijszone rond $101.000. Dat zal dan een duidelijk signaal van zwakte zijn en volgens Ted extra verkoopdruk veroorzaken. De bears krijgen dan tijdelijk de controle, omdat dit gebied door veel traders als de laatste verdedigingslinie wordt gezien voordat er grotere verliezen dreigen. Het smalle handelsbereik tussen $107.000 en $112.000 laat zien dat de bulls en bears momenteel in evenwicht zijn. Zolang de koers binnen deze bandbreedte blijft, verkeert de BTC markt zonder duidelijke richting in een fase van consolidatie. Huidige marktgegevens en Bitcoin beweging Rond het moment van schrijven lag de Bitcoin koers net onder $110.000. Het handelsvolume bedroeg ongeveer $27 miljard per dag. De prijs laat een verlies van ruim 5% zien in de afgelopen week. Deze getallen tonen een periode van afkoeling, waarbij geen grote verschuivingen plaatsvonden. De beperkte volatiliteit zorgde ervoor dat de Bitcoin koers in een smalle band bleef bewegen. Traders kijken vooral naar de zones rond $112.000 en $107.000, omdat daar de eerste duidelijke signalen van een trendverandering kunnen ontstaan. Vooruitblik voor de Bitcoin koers De Bitcoin markt bevindt zich op een kantelpunt. Als de Bitcoin koers boven $112.000 weet te klimmen, kan dat tot nieuwe koopdruk leiden en het pad vrijmaken richting $117.000 en later mogelijk opnieuw richting het all-time high. Aan de andere kant blijft de steun bij $107.000 doorslaggevend. Een neerwaartse doorbraak kan een grotere correctie richting $101.000 in gang zetten. Zolang de BTC koers tussen deze niveaus blijft bewegen, zal de Bitcoin markt in consolidatie blijven en bepalen de bulls en bears samen het evenwicht. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Gaat de Bitcoin koers richting $117.000 als de bulls de $112.000 weerstand breken? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.