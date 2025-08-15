Galaxy Digital withdraws 37,808 ETH, worth approximately $172 million, from multiple exchanges

PANews reported on August 15 that according to The Data Nerd, some Ethereum (ETH) whales withdrew large amounts of money within 24 hours: address 0xE75 withdrew 17,591 ETH (about 81.48 million US dollars) from Coinbase, and Galaxy Digital withdrew 37,808 ETH (about 172 million US dollars) from multiple exchanges.
