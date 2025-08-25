The post Galaxy, Multicoin, and Jump Seek $1B to Acquire Solana appeared first on Coinpedia Fintech News
Galaxy Digital, Multicoin Capital, and Jump Crypto are reportedly courting investors to raise about $1 billion to buy Solana (SOL), aiming to build the largest dedicated SOL treasury. Cantor Fitzgerald is said to be the lead banker, signaling institutional appetite and a potential liquidity jolt for Solana. If finalized, the fund could accelerate strategic accumulation and ecosystem growth, though deal terms and timing remain fluid.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.