Galaxy's GK8 Launches Lido ETH Custody Service

PANews reported on August 7th that Galaxy's institutional-grade custodian, GK8, has integrated custody support for the Lido protocol's stETH token, according to Lido's official blog. GK8 clients can now securely custody and mint stETH directly through its platform, without the need for additional intermediaries or complex technical processes. stETH is Ethereum's most liquid staking token, currently representing approximately 25% of all staked ETH and with a total locked-in value exceeding $ 30 billion.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.