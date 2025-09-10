GameStop disclosed holdings of 4,710 BTC, with Q2 losses narrowing

PANews reported on September 10th that, according to Decrypt , GameStop disclosed holdings of 4,710 BTC in the second quarter, with a book value of $ 529 million and unrealized gains of $ 28.6 million. The company reported a net loss of $ 18.5 million, narrowing from the previous quarter. Revenue fell to $ 674 million, with declining hardware and software sales and a higher proportion of collectibles sales. The company raised $ 270 million in convertible bonds and sold its Canadian and French businesses. Cash and cash equivalents at the end of the quarter, excluding digital assets, were $ 6.1 billion.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.