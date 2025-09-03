Glassnode: The average holdings of whales holding 100 to 10,000 BTC have dropped to 488, returning to the level of December 2018.

PANews reported on September 3rd that according to Glassnode monitoring, the average holdings of Bitcoin whales (entities holding 100 to 10,000 Bitcoins) have continued to decline since November 2024 and are currently around 488 Bitcoins. This figure has fallen back to the level of December 2018.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.