Goedemorgen Bitcoin: bearish signalen, XRP op spannend punt en miners verkrachtig

Na een periode van volatiliteit vragen veel beleggers zich af wanneer Bitcoin weer in een opwaartse trend terechtkomt. Technische signalen zoals de RSI en MACD laten gemengde beelden zien: terwijl sommige indicatoren oversold condities aangeven, wijzen anderen juist op consolidatie. Fundamentele factoren, zoals toenemende ETF-instroom en macro-economische onzekerheden, blijven de sleutel. Analisten benadrukken dat de markt mogelijk nog enkele weken zijwaarts beweegt voordat een nieuwe stijging duurzaam kan inzetten. Winstnemingen zetten Bitcoin onder druk De recente koersdaling van Bitcoin lijkt grotendeels te worden veroorzaakt door winstnemingen van handelaren na de sterke rally van de afgelopen maanden. Grote spelers verkopen delen van hun posities, wat druk zet op de spotmarkt en kortstondige correcties veroorzaakt. Historisch gezien zijn zulke momenten gebruikelijk in bullmarkten: ze zorgen voor gezonde consolidatie en het creëren van nieuwe steunpunten. Voor beleggers kan dit betekenen dat er nieuwe instapkansen ontstaan, mits de lange termijntrend intact blijft. Bitcoin-mining blijft sterk ondanks concurrentie van AI Hoewel kunstmatige intelligentie steeds meer rekenkracht opslokt, blijft de Bitcoin-miningsector verrassend veerkrachtig. Miningbedrijven investeren in efficiëntere hardware en zoeken naar goedkope, vaak duurzame energiebronnen om concurrerend te blijven. Sommige partijen combineren mining zelfs met AI-diensten, waardoor hun datacenters dubbel worden benut. Dit vergroot de inkomstenstromen en vermindert de afhankelijkheid van alleen block rewards. Analisten verwachten dat mining hierdoor stabieler wordt, al blijft energieverbruik een gevoelig punt voor critici en toezichthouders. XRP test dalende trendlijn, Bollinger Bands trekken samen De koers van XRP bevindt zich op een spannend punt: het test een belangrijke dalende trendlijn, terwijl de Bollinger Bands steeds nauwer worden. Goedemorgen Bitcoin: bearish signalen, XRP op spannend punt en miners verkrachtig

Par : Coinstats
2025/09/28 13:01
XRP
XRP$2.7883+0.25%
OP
OP$0.659-1.40%
MetYa
MET$0.2276+0.30%
Wink
LIKE$0.007705-2.54%
Qitmeer Network
MEER$0.003486-1.21%
