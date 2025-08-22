Goedemorgen Bitcoin: Eric Trump denkt dat BTC naar $1 miljoen gaat

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, doorspekt met inzichten over marktsentiment, institutionele bewegingen en technologische ontwikkelingen. Allemaal verpakt in één krachtige ochtendupdate. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Bitcoin koers krijgt steun ondanks ETF-uitstroom Ondanks dat miljarden aan kapitaal uit Bitcoin-ETF’s stroomden, bleef de BTC-koers opvallend stabiel rond belangrijke steunniveaus. Analisten wijzen erop dat dit wijst op sterke organische vraag en een bredere verschuiving van institutionele naar particuliere beleggers. Bitcoin naar meer dan $1 miljoen, voorspellen Eric Trump en Brian Armstrong Tijdens een gezamenlijke toespraak voorspelde Eric Trump dat Bitcoin de magische grens van $1 miljoen zal doorbreken, gesteund door Coinbase-CEO Brian Armstrong. Hun uitspraken versterken het idee dat BTC niet langer een niche-activum is, maar een strategische reserve voor de toekomst. Bitcoin-scam zorgt voor verlies van $21 miljoen Een grootschalige oplichting heeft beleggers wereldwijd $21 miljoen gekost. Het incident legt opnieuw de kwetsbaarheid van onervaren investeerders bloot en benadrukt het belang van due diligence en zelf-custody in de cryptosector. Analisten wijzen op manipulatie bij BTC-daling naar 17-daagse dip Na een scherpe correctie zien marktkenners signalen van koersmanipulatie, mogelijk door grote whales die liquiditeit benutten. Dit voedt de discussie over transparantie en volatiliteit binnen de markt. Bitcoin whale zet opnieuw groot in op BTC Een mysterieuze whale heeft honderden miljoenen in BTC gepositioneerd, wat door velen wordt gezien als een teken van blijvend vertrouwen in de lange termijn. Historisch gezien hebben zulke bewegingen vaak koersgolven veroorzaakt. Strategy is geen Bitcoin: belangrijk onderscheid voor beleggers Hoewel Strategy bekendstaat om zijn massale BTC-inkopen, blijft het aandeel iets fundamenteel anders dan Bitcoin zelf. Analisten waarschuwen beleggers om het verschil tussen exposure via aandelen en directe BTC-holding niet te negeren. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord

Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Eric Trump denkt dat BTC naar $1 miljoen gaat is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.