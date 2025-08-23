Goedemorgen Bitcoin: Geruchten over lage rente in VS positief voor de markt

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, doorspekt met inzichten over marktsentiment, institutionele bewegingen en technologische ontwikkelingen. Allemaal verpakt in één krachtige ochtendupdate. Allianz ziet Bitcoin en crypto als hoeksteen van toekomstig financieel systeem Verzekeringsreus Allianz stelt dat Bitcoin en andere cryptovaluta niet meer weg te denken zijn en een centrale rol gaan spelen in de financiële infrastructuur van de toekomst. Dit signaal van een gevestigde speler toont hoe snel traditionele partijen hun houding aanpassen. Bitcoiner verliest $91 miljoen door social engineering-hack Een investeerder verloor maar liefst $91 miljoen aan BTC na een geavanceerde social engineering-aanval. Het incident benadrukt dat niet alleen technische beveiliging, maar ook persoonlijke waakzaamheid cruciaal blijft. Coinbase scherpt beveiliging aan na Noord-Koreaanse dreiging Crypto-exchange Coinbase heeft zijn interne veiligheidsmaatregelen aangescherpt nadat Noord-Koreaanse actoren probeerden via remote work toegang te krijgen tot systemen. Nieuwe regels eisen onder meer strengere controles en fysieke trainingen in de VS. Nogmaals: Coinbase onder vuur door Noord-Koreaanse hackers De herhaalde waarschuwingen rond Noord-Koreaanse pogingen tonen aan dat crypto-bedrijven wereldwijd een strategisch doelwit zijn. Coinbase reageert met verscherpte procedures om vertrouwen van gebruikers te waarborgen. Jerome Powell hint op renteverlaging in september Fed-voorzitter Jerome Powell hintte tijdens Jackson Hole op een mogelijke renteverlaging in september. Dit zou niet alleen de financiële markten een boost geven, maar ook implicaties hebben voor de kapitaalstromen richting Bitcoin en andere digitale assets. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord

