Goedemorgen Bitcoin: Goud, Dalio en spaarpotten

Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, doorspekt met inzichten over marktsentiment, institutionele bewegingen en technologische ontwikkelingen—allemaal verpakt in één krachtige ochtendupdate. Goudprijs bereikt ATH: wat betekent dit voor Bitcoin? De goudprijs brak door naar een nieuw all-time high. Analisten vragen zich af of dit ook extra kapitaal naar Bitcoin kan trekken als digitaal alternatief voor goud. Wall Street-giganten omarmen Bitcoin en Ethereum Steeds meer grote financiële instellingen op Wall Street openen de deuren voor BTC en ETH. Het bevestigt de toenemende integratie van crypto in de traditionele financiële wereld. Ray Dalio waarschuwt voor zwakkere dollar en kiest voor Bitcoin Investeerder Ray Dalio ziet een dalende dollar op de lange termijn en positioneert zich daarom in Bitcoin. Zijn visie onderstreept de rol van BTC als bescherming tegen valutarisico. Pay with Crypto: PayPal breidt crypto-betalingen uit PayPal maakt het mogelijk om met crypto bij miljoenen webshops te betalen. Hiermee komt grootschalige adoptie van digitale valuta in het betalingsverkeer een stap dichterbij. CIMG koopt 500 Bitcoin na $55 miljoen aandelenverkoop Het investeringsfonds CIMG verkocht aandelen en zette de opbrengst om in 500 BTC. Deze zet toont dat steeds meer bedrijven hun reserves diversifiëren richting Bitcoin. Strategy koopt $357 miljoen aan Bitcoin tijdens koersdaling Strategy greep de recente dip aan om voor honderden miljoenen extra Bitcoin te kopen. Dit illustreert de institutionele overtuiging in BTC op lange termijn. Treasury neemt Bitcoin Amsterdam over Het Nederlandse bedrijf Treasury wil uitgroeien tot het grootste Bitcoin-treasurybedrijf van Europa en verstevigt zijn positie met de overname van Bitcoin Amsterdam. Metaplanet bereikt 20.000 BTC na nieuwe aankoop Metaplanet voegde nog eens 112 miljoen dollar aan Bitcoin toe en bracht zijn totaal naar 20.000 BTC. Ondanks koersdruk blijft het bedrijf agressief accumuleren.

Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Goud, Dalio en spaarpotten is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.