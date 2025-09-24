Goedemorgen Bitcoin: Powell reageert, Trump wil versnellen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, met extra context en analyse. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Powell: Inflatie blijft hardnekkig, arbeidsmarkt verzwakt en rente voorzichtig omlaag Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell waarschuwde dat de inflatie nog steeds boven het streefniveau van 2 % uitkomt, ondanks tekenen dat de arbeidsmarkt verzwakt. Hij benadrukte dat de zorgvuldige afweging tussen prijsstabiliteit en economische groei kritisch is in deze fase. De rente werd recent met 25 basispunten verlaagd naar 4,00–4,25 %, als “beweging richting neutraler beleid”. Maar Powell liet weten dat verdere versoepeling afhankelijk blijft van inkomende data. De groei vlakt af, terwijl investeringen in AI-sectoren juist toenemen. Banengroei is recent ver achtergebleven bij wat nodig zou zijn voor werkgelegenheidsgroei, wat extra druk zet op de Amerikaanse economie. Trump versnelt ambitieuze Amerikaanse crypto-wet: eind 2025 in werking? De huidige Amerikaanse regering werkt naar verluidt met man en macht aan een omvangrijke crypto-wetgeving, die volgens insiders eind 2025 afgerond moet zijn. Deze wet zou de regelgeving rond digitale activa, stablecoins en exchanges uniformeren, met als doel duidelijkheid voor bedrijven en investeerders. Critici waarschuwen voor overhaaste invoering zonder voldoende bescherming, terwijl voorstanders zeggen dat zo’n kader innovatie kan bevorderen. Als het lukt, zou het de VS kunnen positioneren als wereldleider in cryptoregulering. Scaramucci houdt vast aan $150.000 voor Bitcoin eind dit jaar Anthony Scaramucci, oprichter van SkyBridge Capital, blijft standvastig in zijn voorspelling dat Bitcoin vóór het einde van 2025 $150.000 zal bereiken. :contentReference[oaicite:0]{index=0} Hij zegt dat de recente correcties normaal zijn en onderdeel van de marktcyclus, mits de onderliggende instroom, institutionele adoptie en technologische ontwikkelingen blijven doorzetten. Volgens hem zijn de huidige niveaus juist koopkansen, niet signalen van structureel falen. De komende maanden zullen duidelijk maken of zijn optimisme terecht is. Bitcoin evolueert naar het goud van de 21e eeuw, volatiliteit daalt Volgens experts begint Bitcoin steeds meer kenmerken te krijgen van een stabiele store-of-value, vergelijkbaar met goud. De volatiliteit vertoont tekenen van afname naarmate adoptie toeneemt en markten volwassen worden. Analisten benadrukken dat hoewel Bitcoin nog geen vervanger van goud is, het een complementair rol kan spelen in financiële portefeuilles. De afnemende prijsschommelingen tonen dat marktdeelnemers Bitcoin serieuzer nemen dan in zijn jonge jaren. Tether mikt op $500 miljard marktkapitalisatie Tether, bekend van de gelijknamige stablecoin (USDT), zet ambitieuze plannen uit om een marktkapitalisatie van $500 miljard te bereiken. De strategie omvat uitbreiding in opkomende markten, meer transparantie rond reserves en technologische upgrades om vertrouwen te versterken. Als Tether hiermee slaagt, kan het zijn positie als dominant stabiele munt in de cryptowereld verder cementeren, maar het trekt ook aandacht van toezichthouders die waakzaam blijven voor systeemrisico’s. Deutsche Bank: 'Bitcoin moet gelijk behandeld worden als goud' In een recent rapport pleit Deutsche Bank ervoor dat Bitcoin op termijn dezelfde status krijgt als goud binnen beleggingsportefeuilles en als reserveasset. :contentReference[oaicite:1]{index=1} Volgens de bank zal Bitcoin parallel met goud kunnen worden gehouden door instellingen, als hedge tegen inflatie en geopolitieke risico's. Ze benadrukken dat de volatiliteit afneemt en dat institutionele adoptie toeneemt — factoren die Bitcoin dichter bij klassieke activa brengen. Dit perspectief onderstreept hoe het financiële establishment langzaamaan Bitcoin begint te omarmen. Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Powell reageert, Trump wil versnellen is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 