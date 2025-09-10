Goedemorgen Bitcoin: QMMM investeert $100 miljoen en EasyBitcoin gelanceerd

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Van institutionele aankopen tot nieuwe platforms: QMMM, Metaplanet, EasyBitcoin en ARK Invest bepalen vandaag de Bitcoin- en cryptomarkt. Begin de dag met een bitcoinontbijt. QMMM Holdings explodeert na $100 miljoen crypto-treasury aankondiging Het aandeel van QMMM Holdings schoot omhoog nadat het bedrijf bekendmaakte maar liefst $100 miljoen in een crypto-treasury te investeren. Deze zet plaatst QMMM in het rijtje van bedrijven dat Bitcoin en andere digitale assets gebruikt als strategische reserve, vergelijkbaar met MicroStrategy en Metaplanet. Amerikaans banenrapport: 911.000 banen geschrapt Het laatste banenrapport uit de VS toont een forse daling van de werkgelegenheid, met ruim 900.000 banen minder. Dit vergroot de kans dat de Federal Reserve de rente sneller verlaagt, wat een sterke impact kan hebben op zowel de dollar als de Bitcoin-koers. Nederlandse beleggers verkiezen crypto boven aandelen Een nieuwe peiling laat zien dat steeds meer Nederlandse beleggers de voorkeur geven aan crypto boven traditionele aandelen. Vooral jongeren zien digitale assets als de toekomst, terwijl aandelen steeds minder aantrekkelijk lijken door volatiliteit en lagere rendementen. EasyJet-oprichter start Bitcoin-platform De oprichter van EasyJet lanceert een nieuw platform: EasyBitcoin. Het initiatief richt zich op het toegankelijk maken van BTC voor een breder publiek, met een focus op gebruiksgemak en vertrouwen, vergelijkbaar met de luchtvaartfilosofie van zijn eerdere succes. Metaplanet koopt 136 BTC en passeert 20.000 Bitcoin Het Japanse Metaplanet blijft zijn strategie voortzetten en heeft opnieuw 136 BTC aan de balans toegevoegd. Daarmee komt het totaalbezit boven de 20.000 BTC uit, wat het bedrijf bevestigt als een van de grootste institutionele Bitcoin-houders wereldwijd. ARK Invest koopt Bitmine, Robinhood krimpt Cathie Wood’s ARK Invest heeft een belang genomen in miningbedrijf Bitmine, juist op het moment dat Robinhood zijn activiteiten in de cryptomarkt terugschroeft. Deze tegengestelde bewegingen illustreren de uiteenlopende strategieën van grote marktspelers. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord

Het bericht Goedemorgen Bitcoin: QMMM investeert $100 miljoen en EasyBitcoin gelanceerd is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.