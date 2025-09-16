Goedemorgen Bitcoin: Whale heeft $73 miljard aan BTC

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, met context en analyse om de ontwikkelingen beter te begrijpen. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Strategy koopt opnieuw grote hoeveelheid Bitcoin Strategy, bekend van zijn enorme BTC-reserve, heeft opnieuw miljoenen geïnvesteerd in Bitcoin. Met deze aankoop bevestigt het bedrijf zijn langetermijnstrategie om BTC als kernreserve te blijven doorzetten. Analisten wijzen erop dat elke aankoop van Strategy niet alleen het marktsentiment beïnvloedt, maar ook laat zien dat institutionele spelers hun vertrouwen in Bitcoin behouden, zelfs tijdens periodes van volatiliteit. Voor beleggers geldt dit vaak als signaal dat dips worden gezien als koopkansen. ‘Bond King’ Gundlach kiest voor goud boven Bitcoin Jeffrey Gundlach, ook wel de ‘Bond King’ genoemd, verklaarde dat hij momenteel meer vertrouwen heeft in goud dan in aandelen of Bitcoin. Volgens Gundlach biedt goud meer stabiliteit in een onzekere economie, terwijl Bitcoin nog te volatiel blijft om als volwaardig alternatief te dienen. Zijn uitspraken onderstrepen de aanhoudende discussie over de rol van Bitcoin als digitaal goud versus traditioneel edelmetaal. Deribit lanceert USDC-opties voor BTC en ETH Optiebeurs Deribit introduceert USDC-opties voor Bitcoin en Ethereum, waarmee handelaren nieuwe mogelijkheden krijgen om risico’s af te dekken en te speculeren. Dit is een belangrijke stap voor de markt, omdat USDC als stabiele rekeneenheid extra flexibiliteit biedt. Voor institutionele en professionele traders kan dit leiden tot meer liquiditeit en verfijnde handelsstrategieën. Bitcoin-whale dumpt miljarden en kiest voor Ethereum Een grote whale heeft opnieuw voor miljarden aan Bitcoin verkocht en het kapitaal grotendeels omgezet in Ethereum. De transactie, die naar schatting $4 miljard omvat, heeft speculaties aangewakkerd over een mogelijke verschuiving in dominantie tussen BTC en ETH. Analisten waarschuwen dat zulke bewegingen de markt op korte termijn sterk kunnen beïnvloeden en volatiliteit kunnen versterken. Taproot-ontwikkelaar: ‘Trolling value was niet voorzien’ Een van de ontwikkelaars achter de Taproot-upgrade erkent dat hij de “trolling value” van Ordinals en inscripties niet had voorzien. Wat bedoeld was als technische verbetering, wordt nu vaak gebruikt voor toepassingen die niet iedereen binnen de community waardeert. Dit heeft geleid tot discussies over de balans tussen innovatie en misbruik van het protocol. Het incident laat zien dat zelfs goedbedoelde upgrades onverwachte gevolgen kunnen hebben. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord

