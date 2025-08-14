Google: New Google Play Store rules will not restrict the listing of unregistered non-custodial wallets

PANews reported on August 14th that according to The Block, there have been rumors that the Google Play Store plans to ban unregistered, non-custodial crypto wallets in several countries, including the US and the UK, starting in October. Google issued a clarification statement on X, stating that it has no intention of restricting non-custodial wallets. "Non-custodial wallets are not covered by the Google Play cryptocurrency exchange and software wallet policy. We are updating our Help Center to clarify this."

