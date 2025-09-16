Google Partners with Coinbase for Crypto Payments

Google has launched a new open-source AI payments protocol that supports stablecoins alongside traditional credit card payments. Partnering with Coinbase, Salesforce, and other crypto firms including the Ethereum Foundation, the scheme makes it easier for AI apps to send and receive payments securely. This initiative aims to boost seamless, agent-to-agent transactions in the growing AI ecosystem, opening new possibilities for fast, automated financial interactions between AI-powered services and platforms.

