Grayscale Cardano Trust ETF registered in Delaware

PANews reported on August 13th that the Grayscale Cardano Trust ETF was officially incorporated in Delaware on August 12, 2025, with registration number 10293424. The entity type is a statutory trust, the registered agent is CSC Delaware Trust Company, and the registered address is 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.