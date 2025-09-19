Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF Debuts, Offering Exposure to BTC, ETH, XRP, SOL, and ADA

The Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF officially began trading on September 19, 2025, after receiving approval from the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). The rebranded fund, formerly known as the Grayscale Digital Large Cap Fund, is expected to play a pivotal role in expanding institutional access to digital assets and improving overall market liquidity. […]

