Grayscale Hedera Trust ETF is incorporated in Delaware

PANews reported on August 13th that, according to Delaware company registration information, the Grayscale Hedera Trust ETF was incorporated in Delaware on August 12, 2025, with registration number 10293428. The trust is a statutory trust, with CSC Delaware Trust Company as the registered agent and its registered address at 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808.

