Grayscale Launches Ethereum Covered Call Options ETF (ETCO)

PANews reported on September 4 that according to Grayscale's official website, Grayscale announced the launch of the Grayscale Ethereum Covered Call Option ETF (stock code: ETCO). The fund uses a systematic covered call option strategy to pay dividends twice a month (on the 15th and 30th), but does not directly invest in Ethereum. It only indirectly obtains Ethereum-related exposure through derivatives and ETPs.

