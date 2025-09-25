PANews reported on September 25th that GriffinAI has officially requested all exchanges to suspend $GAIN trading, deposits, and withdrawals on BSC to prevent the attacker and protect community security. The team is currently coordinating closely with exchanges and security partners to address the incident.PANews reported on September 25th that GriffinAI has officially requested all exchanges to suspend $GAIN trading, deposits, and withdrawals on BSC to prevent the attacker and protect community security. The team is currently coordinating closely with exchanges and security partners to address the incident.

GriffinAI: We have requested all exchanges to suspend GAIN trading, deposits, and withdrawals on BSC

Par : PANews
2025/09/25 13:00
Griffin AI
GAIN$0.0198-1.00%

PANews reported on September 25th that GriffinAI has officially requested all exchanges to suspend $GAIN trading, deposits, and withdrawals on BSC to prevent the attacker and protect community security. The team is currently coordinating closely with exchanges and security partners to address the incident.

Partager des idées

