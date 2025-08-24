"Hackers who stole funds from Coinbase users" bought more than 38,000 SOL in the past hour

PANews reported on August 24th that according to on-chain analyst Ember, the hacker who stole funds from Coinbase users converted 7.957 million DAI into USDC over the past hour, transferred it to Solana, and then purchased 38,126 SOL tokens at a price of $208.7. The hacker:

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.