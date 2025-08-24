"Hackers who stole funds from Coinbase users" bought more than 38,000 SOL in the past hour

PANews reported on August 24th that according to on-chain analyst Ember, the hacker who stole funds from Coinbase users converted 7.957 million DAI into USDC over the past hour, transferred it to Solana, and then purchased 38,126 SOL tokens at a price of $208.7. The hacker:
- In May, 26,347 ETH were sold for 68.18 million DAI, with an average selling price of $2,588.
- In July, 14.865 million DAI was used to purchase 5,513 ETH at a price of $2,696.
- Today, 7.957 million DAI purchased 38,126 SOL at a price of $208.7.
