Hedera Chosen to Power First U.S. State-Issued Stable Token

The Wyoming Stable Token Commission has officially approved Hedera as the only additional blockchain candidate for the Frontier Stable Token (FRNT), the first state-issued stable token in the United States. The decision came after the Commission’s Q2 2025 evaluation, where Hedera scored highly on speed, reliability, and regulatory alignment. This makes Hedera the second blockchain

