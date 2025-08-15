Hedge Fund Brevan Howard Reveals $2.3 Billion in Bitcoin Holdings

PANews reported on August 15th that Brevan Howard, a hedge fund with $20 billion under management, disclosed in its latest 13F filing that it holds 37,506,057 shares of IBIT, valued at approximately $2.3 billion. This represents a significant increase from the 21,567,122 shares reported in March. According to SEC filings, Brevan Howard is now the largest institutional holder of IBIT.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.