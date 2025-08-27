Hedge fund Numerai secures $500 million investment commitment from JPMorgan Chase

PANews reported on August 27th that according to The Block, San Francisco-based hedge fund Numerai LLC announced it has secured a $500 million investment commitment from JPMorgan Chase's asset management arm, with the fund set to launch next year. Over the past three years, Numerai's assets under management have grown from $60 million to $450 million. Numerai stated that its global equity hedge fund achieved a 25% net return last year. The company also stated it plans to hire more employees. Its native token, Numeraire (NMR), surged as much as 33% at one point.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.