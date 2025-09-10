Here’s How XRP Price Can Hit $3.60 This Week

The XRP community is known for posting bold and often unrealistic price targets. Every week, social media is filled with calls for $10 or even $100 XRP in the short term. But a new analysis from Ali Martinez takes a more balanced view – and this one actually makes sense. Martinez shared a chart showing

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.