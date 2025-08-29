Here’s Where Ethena (ENA) Price Is Headed By September

Ethena price has been trying to find its footing after a pretty choppy few weeks. Right now, the token is trading around $0.65, up just over 4% on the day, as buyers try to shake off the mid-August pullback. With more traders rotating into altcoins, ENA is starting to grab attention again heading into September.
