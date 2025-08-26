Here’s Where Ethereum Price Is Headed in the Next 24–48 Hours

Ethereum has had a strong run in August, pushing close to $5,000 before cooling off. Right now, ETH is trading around $4,648, and traders are watching closely to see if the momentum continues or if the market takes a breather first. The last 24 hours have brought some interesting shifts in open interest, long and

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.