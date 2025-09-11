The post Hong Kong Proposes Easier Bank Rules for Crypto Holdings appeared first on Coinpedia Fintech News
The Hong Kong Monetary Authority has released draft guidance proposing softer capital requirements for banks holding certain crypto assets. Under the new rules, crypto assets built on permissionless blockchains could qualify for lower capital buffers if issuers implement strong risk management. This move aims to promote safer crypto adoption by banks while supporting Hong Kong’s goal to be a leading crypto hub. The draft is open for public consultation ahead of 2026 implementation.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.