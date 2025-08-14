Hong Kong Securities and Futures Commission and Hong Kong Monetary Authority issued a joint statement on market volatility related to stablecoins

PANews reported on August 14th that the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) and the Hong Kong Monetary Authority (HKMA) have noted recent market volatility related to the concept of stablecoins. They urge the public to exercise caution and thoroughly analyze relevant information to avoid making irrational investment decisions based solely on market speculation or price momentum. The public should remember that making thoughtful and informed decisions in a volatile environment is crucial to mitigating risk.

