How I Made $1,000 a Week Online Without a Degree, Part 2: The 6-Week Roadmap

In Part 1, I shared how I built a $1,000 a week online income without a degree. Many readers asked, “Okay, but what does the journey look like step by step?”
Here’s the exact 6-week beginner’s roadmap I wish I had when I started. Follow this, and you’ll have the foundation to make your first $1,000 online.
Week 1: Pick One Skill That Pays
Don’t get stuck trying to learn everything. Focus on one skill that is in demand and has a low entry barrier.
Skills you can pick today:
- Content writing (Medium, blogs, ads)
- Social media management
- Graphic design (Canva)
- Virtual assistant work
- AI-powered services (prompt writing, video scripts)
Action Step: Spend 1 hour daily practicing this skill using YouTube tutorials or free guides.
Week 2: Create Your Online Presence
Now you need a “shop window.” If people can’t find you, they can’t pay you.
