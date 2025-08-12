Huang Licheng made over $30 million in profits from long positions on ETH, HYPE, and PUMP

According to PANews on August 12th, according to Lookonchain monitoring, Machi Big Brother Huang Licheng has made over $30 million in profits and is currently heavily invested in ETH, HYPE, and PUMP. His holdings include 11,900 ETH (worth approximately $51 million), 500,000 HYPE (worth approximately $21.68 million), and 250,000,000 PUMP (worth approximately $907,500).
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.