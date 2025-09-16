Huang Licheng's 5x leveraged long position in $PUMP has generated a floating profit of over $300,000 USD

PANews reported on September 16th that according to monitoring by ai_9684xtpa, Huang Licheng's 5x leveraged long position in $PUMP has returned to a profit. The user currently holds 2.35 billion tokens, valued at approximately $19.68 million, with an average entry price of $0.008209, resulting in a profit of $302,000. However, he reduced his position somewhat over the past 24 hours and placed a limit sell order for 425 million tokens between $0.008425 and $0.0088.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.