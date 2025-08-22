Huang Licheng's five long positions, which had previously suffered a floating loss of 9.17 million, now have a floating profit of 1.52 million US dollars. Only the PUMP and YZY positions are still in

PANews reported on August 22nd that according to Aiyi's monitoring, Huang Licheng's five long positions, which had previously incurred a paper loss of $9.17 million this morning, have now turned a profit, totaling $1.52 million. ETH long positions contributed the most, with a paper gain of $1.645 million. Currently, only his PUMP and YZY positions remain in a paper loss.
