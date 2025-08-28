Hut 8 secured $330 million in credit from Two Prime and Coinbase and currently holds over 10,000 Bitcoins

PANews reported on August 28th that cryptocurrency mining company Hut 8, according to The Miner Mag, has secured $330 million in credit to build four large-scale infrastructure projects in the United States, expanding its capacity by a total of 1.53GW. These projects, located in Louisiana, Texas, and Illinois, range in size from 50MW to 1,000MW. The financing includes a $200 million revolving credit line with Two Prime and a $130 million extension of credit from Coinbase, with an average cost of 8.4%.
Hut 8 has also launched a $1 billion equity offering and is in talks with banks for project financing. The company currently holds over 10,000 bitcoins, valued at approximately $1.2 billion, as a liquidity reserve.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.