HYPE HITS ATH, NASDAQ WANTS STOCK TOKENISATION, WLD SOARS

Crypto continues to edge higher, alts outperform. NASDAQ files with SEC for tokenisation of stocks. HYPE $55, hits ATH amid native stablecoin proposals. Ledger CTO sounds alarm after supply-chain attack. SwissBorg suffers $40m hack. Russia accuses the US of weaponising stablecoins. Congress seeks report on details of BTC reserve. SEC Crypto task force discusses crypto x AI. Strategy buys $217m BTC. WLD +40% as Eightco raises $250m for treasury. Ant Digital puts $8.4b energy assets on blockchain. MegaETH launches USDm stablecoin with Ethena. Justin Sun backed stablecoin launches on Ethereum. CoinShares to move listing to US exchange. Ripple extends crypto partnership with BBVA. Kazakhstan announces National Crypto Fund
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.