Hyperion DeFi Financial Report: Over 1.5 Million HYPE Tokens Purchased So Far

PANews reported on August 16 that according to Globenewswire, Nasdaq-listed company Hyperion DeFi released its second quarter financial results report as of June 30, disclosing that the company has completed US$50 million in fundraising to support its HYPE token-focused cryptocurrency treasury reserves. To date, more than 1.5 million HYPE tokens have been purchased, and as of June 30, the company held cash and cash equivalents worth approximately US$7.5 million.

