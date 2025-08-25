Hyperliquid: 24-hour spot trading volume hits new high of $3.4 billion

PANews reported on August 25th that Hyperliquid's spot trading volume hit a new 24-hour high of $3.4 billion. This was primarily due to the growth in BTC and ETH deposits and spot trading volume driven by Unit. This made Hyperliquid the second-largest BTC spot trading platform among centralized and decentralized exchanges, with a 24-hour trading volume of $1.5 billion for BTC alone.

