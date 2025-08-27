Hyperliquid responds to XPL hedging incident: The platform has no loopholes and users are advised to pay attention to risks

PANews reported on August 27 that @ai_9684xtpa monitored the Hyperliquid team's response to the XPL hedging attack on Discord, stating that there were no vulnerabilities in the platform and advising users to be aware of the risks. After the next network upgrade, the Hyperp mark price will be capped at 10 times the 8-hour mark price EMA.

